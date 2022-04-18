В Китае раскрыли планы США по ситуации на Украине

Соединенные Штаты рассчитывают на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times, опубликованной 18 апреля.

«После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и «усилий», — указано в статье.

Отмечается, что США «используют хаос» в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования Европой и НАТО под видом «российской угрозы».

«Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта», — заключили авторы.

Накануне в затягивании конфликта на Украине заподозрила США французская пресса. Отмечалось, что президент страны Джо Байден хочет найти повод отказаться от диалога с Россией.

Ранее, 5 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине. По словам постпреда, делать они это будут, поставляя оружие Киеву, в то время как «на саму Украину Западу наплевать».

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о возможности альянса перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. По его словам, НАТО оказывает военную поддержку Украине исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что на складах вооруженных сил Германии почти не осталось оружия, которое может быть поставлено Украине. При этом она подчеркнула, что ФРГ не отказывается от поставок вооружения в эту страну.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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