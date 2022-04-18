Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ

Росавиация в понедельник, 18 апреля, продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 25 апреля.

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении.

Росавиация подчеркивает, что другие российские аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме.

Ограничения Росавиацией вводились до этого неоднократно. Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, для 12 аэропортов действовал до 2 марта. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. Из списка позднее был исключен аэропорт Волгограда.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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