Прямой эфир
Мир
Немцев предупредили о росте цен на авиабилеты из-за событий на Украине
Мир
Эксперты оценили шансы Макрона и Ле Пен на победу в выборах президента
Экономика
Заемщики пожаловались на отказы получить каникулы по нескольким займам
Экономика
Через Сочи за границу запустят 246 авиамаршрутов
Мир
В Японии допустили онлайн-участие России во встрече G20
Мир
В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля в стране
Мир
Украинцы попытались сорвать концерт комика Сабурова в Нью-Йорке
Мир
В ЛНР сообщили о девяти обстрелах ВСУ и двух пострадавших за сутки
Мир
Более тысячи врачей из ФРГ готовы поехать на Украину для помощи раненым
Экономика
В России решили сократить производство упаковочного картона
Происшествия
Группа туристов пропала во время сплава в Свердловской области

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росавиация в понедельник, 18 апреля, продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 25 апреля.

Кнопка разбора: Росавиация связала ошибки пилотов с недостатками кабин самолетов
Есть ли такие проблемы у российских региональных машин Superjet 100

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении.

Росавиация подчеркивает, что другие российские аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме.

Ограничения Росавиацией вводились до этого неоднократно. Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, для 12 аэропортов действовал до 2 марта. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. Из списка позднее был исключен аэропорт Волгограда.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022