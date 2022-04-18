Беспилотник заснял два судна в порту Мариуполя

Минимум два грузовых судна сейчас находятся в торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль войск России и ДНР. На это указывают кадры с беспилотника, сделанные над акваторией порта.

Судя по очертаниям, суда похожи на сухогрузы, они стоят у одного пирса. Рядом, вероятно, находятся два буксира, уточняет «РИА Новости».

Съемка порта была сделана с высоты птичьего полета в солнечную погоду, а позже — съемки с того же дрона комбината «Азовсталь», где сейчас заблокированы последние отряды украинских военных и националистов радикальной группировки «Азов» (против участников которой в РФ возбуждены уголовные дела).

На кадрах видно, что портовые краны на причалах при этом не завалены, а на берегу в отдалении от них заметен дым. На воде в одной из секций акватории порта также отмечены многометровые пятна.

Как рассказал оператор беспилотника агентству, когда велась съемка у Мариупольского порта, бойцы ДНР предупредили журналистов, что в данный район могут выходить группы украинцев с «Азовстали».

«Я поднял дрон и повел его к порту. Но достаточно быстро дрон встал на месте в воздухе, как в стену уперся, и пришло сообщение, что дальше лететь невозможно — бесполетная зона», — сообщил оператор.

17 апреля сообщалось, что над портом Мариуполя, освобожденным от украинских националистов, подняли флаг Донецкой Народной Республики (ДНР), а порт окончательно очищен от украинских силовиков.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что морской порт в Мариуполе полностью освобожден от боевиков националистической группировки «Азов». Также были освобождены все заложники, удерживаемые там националистами.

Также Конашенков рассказал, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен. Раненых доставили в городскую больницу.

До этого, 11 апреля, сообщалось, что силы ДНР взяли под контроль порт в Мариуполе. В этот же день военные украинской морской пехоты в Мариуполе заявили, что командование бросило их в условиях острой нехватки ресурсов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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