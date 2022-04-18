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Экономист назвал ложным возможное объявление Запада о дефолте в России

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Возможное объявление западными странами о дефолте в России не будет соответствовать действительности, поскольку у страны есть средства для обслуживания долга. Об этом 18 апреля заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Мы будем судиться»
Министр финансов Антон Силуанов — о попытках Запада объявить России дефолт и возможности выпуска новых еврооблигаций

Он отметил, что возможность для платежей блокируется Западом. По словам эксперта, это очередной способ давления на Россию, который не окажет на жизнь рядовых граждан абсолютно никакого влияния.

«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров», — цитирует Переславского агентство «Прайм».

Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала дефолт в РФ вопросом времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в экономику страны. Она добавила, что «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

Ранее, 14 апреля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в экономику РФ.

Ранее, 11 апреля, глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил «Известиям», что Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Однако, по его словам, политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это, уточнил министр, выражается в том, что были заблокированы валютные счета РФ, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций.

Даже в таких условиях, подчеркнул Силуанов, держателям еврооблигаций — резидентам России заплатили причитающиеся им выплаты в рублях.

Он добавил, что западные страны запретили использовать замороженные средства РФ для оплаты обязательств перед внешними кредиторами.

О вероятности технического дефолта в России говорил «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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