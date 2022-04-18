В России решили сократить производство упаковочного картона

Производители упаковочного картона в России приняли решение в 2022 году сократить его производство на 25% из-за падения спроса. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов.

По словам руководителя, спрос на тарный картон, использующийся для упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля сократился на 25–30%, или 112–134 тыс. т в месяц.

«Попытки привлечь дополнительные заказы путем резкого снижения цен стали бы худшим решением, демпинг (рынка) сам по себе не способен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль», — цитирует его РБК.

В то же время в пресс-службе Минпромторга изданию уточнили, что отдельные производители картона в России действительно замедлили свои темпы производства, однако ни одно из них при этом не остановило работу. По данным Центра системных решений, рынок тарного картона в 2021 году вырос на 6%, до 5,39 млн т, из них на экспорт отправляли 23%.

1 апреля также сообщалось, что производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC покинет российский рынок на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В России Smurfit Kappa выпускала гофрокартон, тарный картон и упаковки типа bag-in-box на четырех заводах.

До этого, 22 января, согласно прогнозу Рослесинфорга, поступившего в редакцию «Известий», стало известно, что стоимость бруса, доски и других пиломатериалов окончательно стабилизируется к началу строительного сезона на российском рынке в 2022 году, но уровень цен останется не ниже значений 2021 года. Тогда цены на российском рынке пиломатериалов повышались в основном из-за дефицита сырья, вызванного ажиотажным спросом. В результате затраты на фанеру, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП), а также целлюлозу, бумагу и картон, шпон и обои по себестоимости превысили 40%.