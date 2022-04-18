Прямой эфир
Мир
Немцев предупредили о росте цен на авиабилеты из-за событий на Украине
Мир
Эксперты оценили шансы Макрона и Ле Пен на победу в выборах президента
Экономика
Заемщики пожаловались на отказы получить каникулы по нескольким займам
Экономика
Через Сочи за границу запустят 246 авиамаршрутов
Мир
В Японии допустили онлайн-участие России во встрече G20
Мир
В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля в стране
Мир
Украинцы попытались сорвать концерт комика Сабурова в Нью-Йорке
Мир
В ЛНР сообщили о девяти обстрелах ВСУ и двух пострадавших за сутки
Мир
Более тысячи врачей из ФРГ готовы поехать на Украину для помощи раненым
Экономика
В России решили сократить производство упаковочного картона
Происшествия
Группа туристов пропала во время сплава в Свердловской области

В России решили сократить производство упаковочного картона

В России на четверть снизят выпуск упаковочного картона
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производители упаковочного картона в России приняли решение в 2022 году сократить его производство на 25% из-за падения спроса. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов.

Сдать стволы: сельхозлеса хотят вернуть государству
Поможет ли это избежать массовой вырубки

По словам руководителя, спрос на тарный картон, использующийся для упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля сократился на 25–30%, или 112–134 тыс. т в месяц.

«Попытки привлечь дополнительные заказы путем резкого снижения цен стали бы худшим решением, демпинг (рынка) сам по себе не способен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль», — цитирует его РБК.

В то же время в пресс-службе Минпромторга изданию уточнили, что отдельные производители картона в России действительно замедлили свои темпы производства, однако ни одно из них при этом не остановило работу. По данным Центра системных решений, рынок тарного картона в 2021 году вырос на 6%, до 5,39 млн т, из них на экспорт отправляли 23%.

1 апреля также сообщалось, что производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC покинет российский рынок на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В России Smurfit Kappa выпускала гофрокартон, тарный картон и упаковки типа bag-in-box на четырех заводах.

До этого, 22 января, согласно прогнозу Рослесинфорга, поступившего в редакцию «Известий», стало известно, что стоимость бруса, доски и других пиломатериалов окончательно стабилизируется к началу строительного сезона на российском рынке в 2022 году, но уровень цен останется не ниже значений 2021 года. Тогда цены на российском рынке пиломатериалов повышались в основном из-за дефицита сырья, вызванного ажиотажным спросом. В результате затраты на фанеру, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП), а также целлюлозу, бумагу и картон, шпон и обои по себестоимости превысили 40%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022