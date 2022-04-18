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В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций

В Японии рассказали о плане по противодействию обходу антироссийских санкций
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Министерство финансов Японии намерено провести «разъяснительную работу» среди государств, которые отказались поддержать антироссийские санкции. Об этом заявил глава ведомства Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета.

Он пояснил, что Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России.

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«Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против», — заявил он.

Министр пояснил, что Япония будет использовать встречу G20, чтобы «проводить работу» среди таких стран.

Кроме того, Судзуки допустили онлайн-участие России во встрече G20. Он уточнил, что всеми организационными моментами занимается страна-председатель Индонезия. Судзуки также подчеркнул, что Япония не может дать положительную или отрицательную оценку участия в G20 той или иной страны.

Саммит G20 пройдет в Индонезии стране 15–16 ноября.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы. Кроме того, Токио утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Помимо этого, с 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля Токио объявил о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

1 апреля Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

15 марта Япония ввела рестрикции против 17 депутатов и бизнесменов из России.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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