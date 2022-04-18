В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций

Министерство финансов Японии намерено провести «разъяснительную работу» среди государств, которые отказались поддержать антироссийские санкции. Об этом заявил глава ведомства Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета.

Он пояснил, что Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России.

«Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против», — заявил он.

Министр пояснил, что Япония будет использовать встречу G20, чтобы «проводить работу» среди таких стран.

Кроме того, Судзуки допустили онлайн-участие России во встрече G20. Он уточнил, что всеми организационными моментами занимается страна-председатель Индонезия. Судзуки также подчеркнул, что Япония не может дать положительную или отрицательную оценку участия в G20 той или иной страны.

Саммит G20 пройдет в Индонезии стране 15–16 ноября.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы. Кроме того, Токио утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Помимо этого, с 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля Токио объявил о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

1 апреля Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

15 марта Япония ввела рестрикции против 17 депутатов и бизнесменов из России.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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