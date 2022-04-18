ЦБ России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам

ЦБ РФ с понедельника возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба регулятора.

Так, финорганизации имеют возможность продавать гражданам наличную валюту до 9 сентября 2022 года. Уточняется, что продаже подлежит только та валюта, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Кроме того, ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля получить наличными и доллары, и евро. Это касается тех, кто открыл валютные счета или вклады до 9 марта, но еще не определился с установленным лимитом получения наличной валюты со своих счетов.

При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился: он составляет $10 тыс.

О том, что Банк России 18 апреля возобновит продажу банками наличной валюты гражданам, стало известно 8 апреля.

Ограничительную меру ЦБ вводил в марте на фоне высокой изменчивости курса рубля. Тогда вне зависимости от валюты счета средства выдавались только в долларах США. Конвертация других валют в доллар проводилась по рыночному курсу на день выдачи.

15 апреля ЦБ РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. Отмечалось, что ввиду сложной экономической ситуации рекомендуется отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки, а также некредитным финансовым организациям.

Кроме того, с 11 апреля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых. Регулятор отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.