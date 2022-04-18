Прямой эфир
Мир
Немцев предупредили о росте цен на авиабилеты из-за событий на Украине
Мир
Эксперты оценили шансы Макрона и Ле Пен на победу в выборах президента
Экономика
Заемщики пожаловались на отказы получить каникулы по нескольким займам
Экономика
Через Сочи за границу запустят 246 авиамаршрутов
Мир
В Японии допустили онлайн-участие России во встрече G20
Мир
Украина запросила $50 млрд у МВФ и G7
Армия
Эксперт оценил угрозы Зеленского отказаться от переговоров с Россией
Мир
Большинство судов РФ сможет заходить в порты Бельгии вопреки запрету ЕС
Общество
У застрелившего сотрудника МЧС пенсионера изымали ружье 15 лет назад
Мир
Запреты на посещение лесов ввели в ряде районов Белоруссии
Политика
Глава Калининграда прокомментировал риск появления войск НАТО у города

ЦБ России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦБ РФ с понедельника возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ проставился: дорожающий рубль снизил ключевую на 3 пункта
Что означает внеочередное уменьшение показателя до 17% и каких шагов ждать от регулятора дальше

Так, финорганизации имеют возможность продавать гражданам наличную валюту до 9 сентября 2022 года. Уточняется, что продаже подлежит только та валюта, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Кроме того, ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля получить наличными и доллары, и евро. Это касается тех, кто открыл валютные счета или вклады до 9 марта, но еще не определился с установленным лимитом получения наличной валюты со своих счетов.

При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился: он составляет $10 тыс.

О том, что Банк России 18 апреля возобновит продажу банками наличной валюты гражданам, стало известно 8 апреля.

Ограничительную меру ЦБ вводил в марте на фоне высокой изменчивости курса рубля. Тогда вне зависимости от валюты счета средства выдавались только в долларах США. Конвертация других валют в доллар проводилась по рыночному курсу на день выдачи.

15 апреля ЦБ РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. Отмечалось, что ввиду сложной экономической ситуации рекомендуется отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки, а также некредитным финансовым организациям.

Кроме того, с 11 апреля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых. Регулятор отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022