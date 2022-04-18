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Украинские пленные рассказали о боевых действиях в Херсоне в первый день спецоперации

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Украинские военнопленные раскрыли подробности проводившейся ВСУ военной операции в Херсоне. Как выяснилось из рассказов военнослужащих, на видеопоказания которых 18 апреля ссылаются «РИА Новости», командование украинской армии не ставило перед ними никакой конкретной задачи.

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Двое солдат-контрактников и один военнослужащий срочной службы сейчас проходят лечение после полученных ранений в больнице города Алешки Херсонской области под присмотром российских военных медиков.

По словам одного из контрактников, он ехал в колонне автомобилей, когда ее атаковали с фланга. От удара взрывной волны его из машины сразу же выкинуло.

«Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть всё произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — рассказал украинский военный.

По словам другого, который является водителем «ГАЗ-66», его подразделению, которое находилось у села Мирное — на полпути между Херсоном и российско-украинской границей — 24 февраля, в день начала спецоперации России по защите Донбасса, поступило лишь указание от командования выдвинуться к городу. Больше никаких специальных задач не последовало.

«На повороте у села Тарасовка попали под авиационный налет, была разбомблена колонна наша. Нам, водителям, только про перемещение (говорили)», — рассказал он.

Украинский военнослужащий-срочник сообщил, что был заряжающим зенитной установки ЗУ-23. Он также находился в колонне и получил ранение во время обстрела. Пролежав ночь в кустах, добрался до города Алешки, откуда его российские военные забрали в госпиталь.

Все трое военных подчеркнули, что российская сторона обращается с ними хорошо, как военнослужащие, так и медики. Их состоянию здоровья сейчас ничего не угрожает, и после выздоровления их планируют включить в списки обмена пленными.

Российские военные сейчас контролируют всю Херсонскую область.

Накануне, 17 марта, сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые добровольно сложили оружие и сейчас находятся на лечении под Херсоном, рассказали, что получили приказ отступать, когда были в районе Каховки.

В этот же день стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Соответствующие документы были обнаружены в ходе работы с архивом личных дел украинских силовиков, который был найден в Херсонской детской областной больнице.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили еще один штаб территориальной обороны в здании Херсонской городской рады. В кабинете были обнаружены методички, украинские флаги, гильзы от снарядов, а также документы и карта «Великой Украины», в состав которой включили российские регионы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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