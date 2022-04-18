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В ЛНР сообщили о девяти обстрелах ВСУ и двух пострадавших за сутки

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны ВСУ зафиксировано девять обстрелов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что ранения получили две женщины 1958 и 1961 годов рождения в Первомайске, где также повреждены семь домов и хозпостройка.

Кроме того, под обстрел попали поселки Донецкий и Калиново.

По этим населенным пунктам ВСУ с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм и 152 мм выпустили 59 снарядов, а также 80 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21.

16 апреля сообщалось, что ВСУ восемь раз за сутки открывали огонь по населенным пунктам ЛНР, выпустив 64 снаряда калибром 122 мм и 152 мм.

Днем ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по дороге, которая соединяет населенные пункты Первомайск и Стаханов в ЛНР.

Тогда же в Генпрокуратуре ЛНР заявили о гибели 32 мирных жителей в результате обстрелов украинских военных с 18 февраля. Также сообщается, что 51 человек получил ранения.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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