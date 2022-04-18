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СК возбудил дело из-за нападения стаи собак на школьницу на Камчатке

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В Петропавловск-Камчатском стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявили в управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

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«По версии следствия, в дневное время 18 апреля девятилетняя девочка возвращалась домой из школы, расположенной по улице Рябиковская города Петропавловска-Камчатского, когда на нее напала стая бесхозных собак и причинила рвано-укушенные раны различных частей тела», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что агрессивных животных разогнали очевидцы, после чего доставили пострадавшую в больницу. Тяжесть травм, полученных ребенком, устанавливается.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета выясняют детали происшествия, а также устанавливают личность ответственных за отлов бродячих собак в районе, где произошел инцидент.

16 апреля сообщалось о нападении собаки на 13-летнюю девочку в Чите. Представители регионального СК обязались проверить данные о случившемся и принять решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Накануне стало известно, что администрация города Ленска в Якутии по требованию прокуратуры выплатила компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей за укушенных бездомными собаками детей. Была проведена проверка, надзорное ведомстве выяснило, что из-за ненадлежащего исполнения требований закона от бездомных собак пострадали трое детей.

28 марта пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что шестилетняя девочка попала в больницу после нападения собаки. Девочку со множественными рваными ранами лица госпитализировали в петербургскую Пикалевскую городскую больницу.

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