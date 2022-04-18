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Сбербанк остановил массовую атаку на банковские карты россиян с Украины

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Сбербанк пресек попытки массового списания средств с карт своих клиентов со стороны украинского разработчика мобильных приложений. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.

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По его словам, инцидент произошел почти сразу после начала спецоперации по защите Донбасса. Кузнецов отметил, что количество попыток списаний доходило до 10 тыс. в минуту.

«Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — сказал он.

Он пояснил, что продукты компании были легальными, но разработчики собирали и хранили данные банковских карт пользователей в обход требований международных платежных систем. Когда было собрано достаточное количество сведений, они инициировали массовое списание денежных средств.

Накануне Кузнецов сообщил, что Сбербанк ожидает новую волну атак мошенников на россиян. Он отметил, что банк уже обнаружил в Сети объявления о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии». Это связано с удалением приложения из магазина AppStore.

Кузнецов также напомнил об угрозе телефонного мошенничества, к которому активно прибегают злоумышленники.

Ранее, 16 апреля, зампред правления Сбербанка предупредил, что мошенники начали создавать в интернете фальшивые магазины, в которых предлагают «дешево купить» якобы дефицитный товар. Он рекомендовал обращаться только к проверенным ресурсами, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его: проверить, совпадают ли бренд, указанный на главной странице, и название сайта в адресной строке. Также полезно будет заранее почитать отзывы о продавце или торговой площадке.

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