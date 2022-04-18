Украинцы попытались сорвать концерт комика Сабурова в Нью-Йорке

Выступление российского комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке 17 апреля пытались сорвать украинцы. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Юлия Петрова.

По ее словам, они скандировали в холле здания, где проходило мероприятие, «Позор!».

По ее словам, желающие приобрести билеты на концерт вынуждены были пробираться сквозь толпу активистов с украинскими флагами. Численность митингующих составила примерно 50 человек.

Ранее комик высмеял украинскую провокаторшу, которая вырвалась на сцену в белом платье с имитированной кровью.

«Простите, это месячные?» — отреагировал он на действия девушки, которую вскоре вывела охрана.

При этом на одном из американских выступлений Сабуров отметил, что понимает негодование своих поклонников, и призвал не обесценивать его и уважать как артиста.

Сабуров объявил о своем туре в США в январе 2022 года. У него были запланированы выступления в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Сан-Франциско и других американских городах.

28 марта известный по сценическому образу Верки Сердючки артист Андрей Данилко рассказал, что в 2014 году украинские националисты попытались сорвать концерт певицы Ани Лорак во дворце «Украина». Произошедшее Данилко назвал нападением.