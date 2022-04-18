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МВД РФ не выявило явных изменений в трудовой миграции в 2022 году

МВД РФ: в январе-феврале 2022 года на миграционный учет поставили 1,6 млн человек
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Существенных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов в сравнении с январем-февралем прошлого года не выявлено, сообщили 18 апреля в пресс-центре МВД России.

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Ведомство уточнило, что интенсивность миграционного потока в России вернулась к допандемийным значениям.

«Согласно ведомственным отчетам МВД России, по сравнению с январем-февралем 2021 года каких-либо существенных изменений в части осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности не выявлено», — сказал представитель МВД агентству ТАСС.

При этом, по данным ведомства, за январь-февраль 2022 года на миграционный учет поставлено в 2,5 раза больше иностранных граждан (1,6 млн человек), чем за аналогичный период прошлого года (657 тыс. человек). В то же время в январе-феврале 2019 года на миграционный учет было поставлено около 1,8 млн иностранных граждан.

По данным министерства, в текущем году выросло количество выданных патентов для осуществления трудовой деятельности. Если в январе-феврале 2021 года их было 112,3 тыс., то в 2022-м стало 271,6 тыс.

13 марта начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что в России могут ввести единый унифицированный срок для постановки на миграционный учет иностранных граждан. Данный срок предложили увеличить с семи до 30 дней.

В этом же месяце МВД сообщило, что почти 500 тыс. иностранных граждан снято с миграционного учета в России в прошлом году из-за фиктивных сведений. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ») и ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).

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