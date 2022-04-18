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В Японии допустили онлайн-участие России во встрече G20

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Не исключено, что Россия в онлайн-формате сможет принять участие во встрече G20 («Большой двадцатки»). Об этом заявил 18 апреля министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета.

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«Страна-председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам. Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов [Антон Силуанов] будет участвовать в режиме онлайн. Я слышал такую информацию» — сказал Судзуки.

Он уточнил, что всеми организационными моментами занимается Индонезия.

Судзуки подчеркнул, что Япония не может дать положительную или отрицательную оценку участия в G20 той или иной страны.

«Что касается участия России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны», — подчеркнул министр.

7 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.

До этого, 5 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило о том, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить президента РФ к участию в саммите G20, который пройдет в этой стране 15–16 ноября. Также, по данным агентства, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы президент США Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет Путин.

Министр финансов США Джанет Йеллен 6 апреля заявила, что представители Соединенных Штатов не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20. Она отметила, что Байден просил исключить Россию из G20, и подчеркнула, что власти США не хотят участия России в саммите.

Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов 23 марта заявил «Известиям», что ни одна из стран «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

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