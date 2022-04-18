Турция начала новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), базирующихся в северной части Ирака. Об этом 18 апреля сообщило агентство Anadolu.

Министр национальной обороны Хулуси Акар объявил, что операция получила название «Коготь», она будет проводиться на земле и в воздухе в районах Метина, Зап и Авашин-Басьян.

По словам Акара, самолеты уже успешно нанесли удары по некоторым объектам РПК. Он добавил, что борьба Турции продолжится, пока не будет нейтрализован последний радикальный деятель.

«Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет» — процитировало министра агентство Associated Press.

В октябре прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Тогда же Эрдоган заявил, что Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. Страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время, отметил он.

Между официальной Анкарой и вооруженными формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) уже почти 40 лет идет борьба за создание курдской автономии в составе Турции. За годы противостояния Рабочей партией Курдистана были объявлены несколько односторонних перемирий.