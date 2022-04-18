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Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2022 года составили 4,8%

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Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в I квартале 2022 года вырос на 4,8% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 18 апреля, данные государственного статистического бюро страны.

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«Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом квартале 2022 года составил 27,018 трлн юаней ($4,24 трлн), рост в годовом выражении — 4,8%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешний показатель на 1,3 п.п. выше по сравнению с последним кварталом 2021 года.

При этом Статистическое управление Китая указало на то, что в первые три месяца текущего года экономика страны «столкнулась с всё более тяжелой и сложной международной средой и частными вспышками COVID-19 внутри страны».

Ранее, 5 марта, сообщалось, что целевые темпы роста экономики КНР в текущем году, как ожидается, составят 5,5%.

До этого, 17 января, сообщалось, что в 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне «выше 6%».

В то же время в четвертом квартале 2021 года рост китайской экономики замедлился до 4% в годовом измерении, что стало самым слабым повышением со второго квартала 2020-го. При этом, согласно опросу Reuters, экономисты ожидали роста экономики КНР в четвертом квартале на 3,6%.

Отмечалось, что китайская экономика хорошо восстановилась в 2021 году после пандемии, показав лучший результат за десятилетие, чему поспособствовал «устойчивый экспорт». Однако есть признаки замедления темпов роста из-за ослабления потребления и спада на рынке недвижимости страны, что указывает на необходимость дополнительной политической поддержки.

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