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Джонсон отверг обвинения в нарушении COVID-ограничений из-за вечеринок

Times: премьер Британии Джонсон заявил, что не нарушал COVID-ограничений в 2020
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается отрицать на заседании в палате общин 18 апреля свою вину из-за участия в вечеринках на Даунинг-стрит и нарушения коронавирусных ограничений в 2020 году. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник.

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И от кого теперь зависит судьба британского премьера

Отмечается, что Джонсон будет стараться свести к минимуму последствия разгоревшегося скандала. Разговор с депутатами палаты коснется и штрафов, которые были назначены за нарушение COVID-ограничений ему, его супруге, а также министру финансов Риши Сунаку.

По словам источника газеты, позиция Джонсона заключается а том, что не следует называть вечеринкой переход от «собрания к собранию в два часа дня».

«Если вы идете куда-то, где вы выступаете с речью, вы не на вечеринке, так что, с его точки зрения, это его место работы, посещение мероприятий в рабочем качестве, это контекст, в котором произошли эти события. Именно так он это представит, и многие люди это понимают», — сказал собеседник издания.

14 апреля газета The Guardian сообщала, что Борис Джонсон может получить еще три штрафа за нарушение коронавирусных ограничений в связи с посещением вечеринок в его резиденции в 2020 году. При этом в материале отмечается, что случаи нарушений британским премьер-министром действовавших в стране жестких ограничительных мер в первые волны пандемии создают «нервозность в кабмине», вследствие чего положение премьера теперь «находится под угрозой».

В этот же день сообщалось, что глава Министерства юстиций Великобритании Дэвид Вольфсон подал в отставку из-за «патигейта», указав, что действия премьер-министра Бориса Джонсона «несовместимы с верховенством закона».

Между тем, 31 января, Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. В то же время британский премьер принес извинения.

В конце 2021 года Бориса Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

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