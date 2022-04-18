Сбербанк предотвратил атаку на российские счета с Украины

Украинская IT-компания провела масштабную атаку на счета держателей карт в России, однако специалистам Сбербанка удалось предотвратить кражу средств. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — заявил он.

По словам Кузнецова, продукты компании были абсолютно легальными, однако разработчики собирали базу данных пользователей в обход требований международных платежных систем. В один момент они инициировали массовое списание денежных средств, используя накопленные сведения.

В общей сложности финансовые организации получили несколько сотен тысяч запросов на снятие денежных средств.

Ранее, 17 апреля, Кузнецов сообщил, что Сбербанк ожидает новую волну атак мошенников на россиян. Он обратил внимание на то, что банк уже начал фиксировать на сайтах объявлений о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Кузнецов также напомнил об угрозе телефонного мошенничества, к которому активно прибегают злоумышленники.

Накануне зампред правления Сбербанка заявил о том, что мошенники начали создавать в интернете фальшивые магазины, в которых предлагается «дешево купить» якобы дефицитный товар. Он рекомендовал обращаться к проверенным ресурсами, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его: проверить, совпадают ли бренд, указанный на главной странице, и название сайта в адресной строке. Также полезно будет заранее почитать отзывы о продавце или торговой площадке.

15 апреля специалист по мобильным киберугрозам в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, что после удаления приложений российских банков из App Store и Google Play, пользователи рискуют столкнуться с вредоносным ПО, которое мошенники начнут размещать на сторонних ресурсах под видом легитимных приложений.