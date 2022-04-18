Украинские военнопленные рассказали подробности о боях под Херсоном

В первый день проведения российской спецоперации по защите Донбасса командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не поставило военным никакой конкретной задачи в Херсоне. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющееся видео с показаниями сдавшихся в плен украинских военных.

Отмечается, что двое украинских контрактников и один срочник сейчас находятся в больнице города Алешки Херсонской области. 24 февраля они были ранены, теперь же проходят интенсивный курс терапии под наблюдением российских военных медиков.

«Тут перед Алешками меня 24 февраля ранило. Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: поезжайте. То есть всё произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — рассказал один из украинских контрактников.

Как рассказал еще один украинский военный, он был водителем ГАЗ-66. По его словам, 24 февраля около 7–8 утра его подразделению, которое базировалось у села Мирное на полпути между Херсоном и российско-украинской границей, приказали выдвинуться к городу, однако никаких других задач от руководства не последовало.

По словам срочника, он был заряжающим зенитной установки ЗУ-23. Во время передвижения колонны его группа попала под обстрел, военного ранило.

«Меня ранило, потом мы остановились, вылезли. Мне перевязали руку, и [мы] ушли оттуда. Ночью перележали в кустах. А утром уже добрались до города сюда [Алешки], и там уже меня забрали сюда [в госпиталь]», — сказал он.

Также украинские пленные добавили, что российские военные хорошо обращались с ними при задержании.

«Обращались отлично. Без всяких угроз, без презрения», — отметил один из контрактников.

Другой контрактник рассказал, что его семья знает, что с ним всё в порядке.

Накануне сообщалось, что бойцы ВСУ, которые добровольно сложили оружие и сейчас находятся на лечении под Херсоном, рассказали, что получили приказ отступать, когда были в районе Каховки.

В тот же день стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ.

До этого, 9 апреля, на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от ВСУ и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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