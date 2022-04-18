Немцев предупредили о росте цен на авиабилеты из-за событий на Украине

Федеральная ассоциация немецкой авиационной промышленности предупредила жителей Германии о возможном повышении цен на авиабилеты. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил глава объединения Петер Гербер.

По его словам, германская авиационная промышленность может столкнуться с ограничениями и более высокими ценами в условиях прекращения поставок российской нефти. Поэтому он призвал потребителей быть готовыми к такому исходу событий.

«Я предполагаю, что летать станет дороже. Расходы на керосин растут, однако затраты на инфраструктуру тоже увеличиваются», — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

При этом руководитель ассоциации выразил уверенность в том, что авиационная промышленность ФРГ сможет справиться с трудностями, связанными предполагаемым прекращением импорта энергоресурсов из РФ.

Гербер подчеркнул, что большая часть используемой промышленностью нефти уже поступает в порты Северного моря. Он предположил, что эмбарго не должно привести к большим потерям.

Как заверил глава ассоциации, полная остановка работы берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта маловероятна, однако в текущей ситуации ничего исключать нельзя.

Он также считает, что события на Украине не приведут к снижению спроса на авиаперевозки.

«Если смотреть на рынок в целом, то желание путешествовать на данный момент не угасает», — подытожил Гербер.

Ранее, 15 апреля, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что введение запрета на поставки газа из РФ в ближайшее время может подорвать общественный порядок в Германии.

Вместе с тем министр отметил, что постепенный отказ от российских энергоносителей все-таки возможен, и правительство ФРГ довольно успешно двигается в этом направлении.

В этот же день Хабек заявил, что немцы обязаны внести вклад в энергосбережение на фоне украинского кризиса. По его словам, «всегда есть возможность сэкономить 10%». Министр считает, что страна может стать более независимой от российского импорта только в том случае, если будет рассматривать это как большой совместный проект.

Вице-премьер РФ Александр Новак 15 апреля заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональных действий Евросоюза. По его мнению, полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

До этого, 5 апреля, сообщалось, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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