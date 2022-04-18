Вучич обвинил спецслужбы Украины в ложных сигналах о «минировании» сербских самолетов

Спецслужбы Украины и «одного государства ЕС» регулярно отправляют сообщения о минировании самолетов авиакомпании Air Serbia, выполняющих рейсы в Россию. Об этом заявил в воскресенье, 17 апреля, президент страны Александр Вучич.

«Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный. Это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны — члена ЕС и Украины, и делают это постоянно», — отметил сербский лидер в эфире TV Pink.

Вучич также пояснил, что авиакомпания не зарабатывает на перелетах в Россию, так как из-за постоянных сообщений о «минировании» самолетам приходилось возвращаться.

Однако президент Сербии указал, что страна не будет прерывать авиаперевозки в Россию «из принципа».

Ранее в этот день сербский лидер заявил о своем намерении продолжить традиционные дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем.

До этого, 15 марта, самолет компании Air Serbia, следующий по маршруту Белград–Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Однако сообщение о минировании, поступившее с территории Украины, оказалось ложным.

Двумя днями ранее Вучич заявил, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за частых авиарейсов в Россию. Авиакомпания Air Serbia — единственный перевозчик из Европы, продолжающий выполнять регулярные авиаперелеты в страну. Глава государства заявил о планах вернуть на старый уровень количество рейсов в сутки. Он уточнил, что такое решение может быть принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.