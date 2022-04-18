ЦБ России возобновил возможность продажи наличной валюты в банках

Банк России с понедельника, 18 апреля, возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Отмечается, что до 9 сентября 2022 года финорганизации имеют возможность продавать гражданам наличную валюту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля.

Кроме того, ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля получить наличными и доллары, и евро. Это касается тех, кто открыл валютные счета или вклады до 9 марта, но еще не определился с установленным лимитом получения наличной валюты со своих счетов.

При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился: он составляет $10 тыс.

О том, что Банк России 18 апреля возобновит продажу банками наличной валюты гражданам, стало известно 8 апреля.

До этого вне зависимости от валюты счета средства выдавались только в долларах США. Конвертация других валют в доллар проводилась по рыночному курсу на день выдачи.

Ранее, 15 апреля, ЦБ РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. Отмечалось, что ввиду сложной экономической ситуации рекомендуется отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки, а также некредитным финансовым организациям.

Накануне зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что российская банковская система вернулась к устойчивому структурному профициту ликвидности.