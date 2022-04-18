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Эксперты назвали противопоказания к употреблению вина

Эксперты назвали типы людей, которым нельзя пить вино
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Есть некоторые категории людей, которым из своего рациона следует исключить употребление вина. Об этом пишет издание Еat Тhis со ссылкой на экспертов.

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В частности, специалист из клиники Invigor Medical Линн Постон посоветовала с осторожностью пить вино людям с сахарным диабетом. Эксперт рассказала, что вино может оказывать влияние на уровень сахара в крови, особенно если пить его натощак.

Употребление алкоголя влечет за собой значительные риски, если человек на регулярной основе принимает седативные или обезболивающие препараты, продолжила она.

«Успокоительные и болеутоляющие — это депрессанты, то есть они замедляют активность мозга, алкоголь делает то же самое», — прокомментировала Постон.

Кроме того, по словам специалиста, люди, принимающие дисульфирам — лекарственный препарат, который используют для лечения хронического алкоголизма — не должны пить вино. Последствиями смешения алкоголя и этого лекарства могут быть головные боли, рвота, тошнота, слабость, изменения дыхания и частоты сердечных сокращений.

В свою очередь, доктор медицинских наук Крис Эйри сообщил, что бокал-другой вина может навредить людям, страдающим астмой. В частности, они могут стать более восприимчивыми к приступам.

«У астматиков могут быть побочные реакции на вино из-за чувствительности к сульфитам», — заявил Эйри.

14 апреля эксперт в области питания Мэри Кейт Киз посоветовала воздержаться от употребления алкоголя и энергетиков, истощающих запасы витаминов группы В в организме, для сохранения здоровой психики.

Ранее, 9 апреля, нарколог Брюн развеял миф об отрезвляющем действии кофе при смешивании с алкоголем. Он заявил, что такой коктейль может спровоцировать смертельно опасные последствия для сердца.

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