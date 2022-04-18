Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире в Сеуле

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в 15-этажном доме на севере Сеула. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что пожар начался в 3:38 (21:38 воскресенья мск) в квартире на девятом этаже в районе Новон и был потушен менее чем за час.

Один из жителей дома был найден мертвым на месте, ему было 50 лет. Пострадавший 20-летний молодой человек надышался дымом и получил ожоги. Его госпитализировали.

Около 60 жильцов самостоятельно эвакуировались, когда началось возгорание.

Сейчас полиция и пожарные службы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что в центре Москвы на улице 1905 года загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. Из горящей квартиры был спасен человек.

Очаг возгорания, по предварительным данным, — кухня. Площадь пожара составила 5 кв. м. По данным спасателей, в квартире создалось плотное задымление.