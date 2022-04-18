Актриса Немоляева рассказала о своем новом проекте

Народная артистка России Светлана Немоляева рассказа «Известиям» об участии в режиссерском дебюте Марии Шалаевой «Синдром жизни», где она сыграла героиню, потерявшую мужа и получившую от него в наследство лишь проблемы.

В преддверии 85-летнего юбилея Немоляева заметила, что не зацикливается на возрасте и не хотела бы другой жизни.

Артистка поделилась, в чем особенность характера ее героини и чем сама Немоляева от нее отличается.

«Моя героиня после личной драмы, уйдя в себя, сложно общаясь с внешним миром, все-таки находит согласие с самой собой. В этом сложность роли и ее смысл», — заметила актриса.

В жизни народная артистка не стала бы следовать примеру исполняемой ей роли.

«К неприятностям отношусь, наверное, как и все люди: надо их пережить, суметь себя заставить как-то с ними справиться. Это самое главное. Правда, удается не сразу. Сначала ты будто потерян, не находишь себе места, не знаешь вообще, что тебя может успокоить, что — помочь. Говорят, время лечит. Действительно, со временем ты начинаешь уже как-то смиряться, искать выход», — рассказала Немоляева.

Кроме того, актриса прокомментировала, как относится к экстриму и к призыву поверить в себя.

«Верить в себя» — немного общая фраза. Это скорее молодежный призыв, актуальный для спортсменов или людей, чьи профессии связаны с риском. Они обязательно должны верить, что всё получится. Актерская профессия тоже в какой-то степени сродни экстриму. Потому что если не веришь в то, что делаешь, ничего не получится», — отметила она.

Немоляева также подчеркнула, что она оптимист и мечтатель.

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«У меня принцип: я никогда не говорю неприличных слов»