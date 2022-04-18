Банки начали снижать кешбэк и менять программы лояльности

Крупные банки России пересмотрят условия программ лояльности в связи с распоряжением ЦБ о максимальном размере эквайринговой комиссии. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет РБК.

На данный момент известно о сокращении размера кешбэка для клиентов Сбербанка, Росбанка и банка «Русский стандарт».

«Мы анонсируем изменения в программе лояльности в ближайшее время. Мы планируем, что они будут временными, после чего клиенты смогут продолжить получать свои бонусы в привычном размере», — заявил представитель Сбербанка. При этом он не уточнил, какие именно коррективы планируется ввести.

В свою очередь, Росбанк сообщил, что с 18 апреля будет начислять 0,5% от суммы покупки вместо 1%, а также отменит повышенный кешбэк в 3% на товары и услуги из нескольких категорий.

«Русский стандарт» также сократит объем вознаграждения в рамках программы лояльности до 0,5%.

Часть банков, в том числе «Открытие», МКБ и Тинькофф, пока не планируют менять условия для своих клиентов.

13 апреля Промсвязьбанк (ПСБ) снизил комиссию за услуги торгового и интернет-эквайринга до 1% от оборота торговой точки. Новые условия будут действовать до 31 августа.

Также с 1 мая для бизнеса, работающего в социально значимых отраслях, будет действовать комиссия 0,89% при подключении расчетно-кассового обслуживания в ряде тарифных планов.

28 марта ряд банков анонсировал сокращение программ лояльности. Так, Росбанк закрыл программу начисления кешбэка 20% по картам Mastercard у партнеров (в их число входят, например, «Яндекс.Маркет» и «Магнит»). О возможных ограничениях сообщили Сбербанк и Газпромбанк.

Ранее в марте ЦБ заявил об ограничении комиссии за прием платежей (ставки эквайринга) до 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. Это требование будет действовать с 18 апреля по 31 августа. Ограничение тарифов коснется продавцов продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Эквайринг — возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату. В понятие также входят банковское и технологическое обслуживание — передача и обработка данных клиентов. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером путем установки на предприятиях платежных терминалов или импринтеров.

В среднем эквайринговые комиссии составляют 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.