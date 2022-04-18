Эксперты оценили шансы Макрона и Ле Пен на победу в выборах президента

За неделю до итогового голосования разрыв между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен, кандидатами на пост президента Франции, составляет менее 10%. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, Эммануэль Макрон, скорее всего, пойдет на второй срок, но пока однозначно об этом сказать нельзя — всё зависит от дебатов между финалистами, которые состоятся 20 апреля.

«Кандидаты заинтересованы в переливе голосов, которые им ближе по политическому духу. Скорее всего, его избиратели распределятся следующим образом: треть за Макрона, треть за Ле Пен, а еще треть воздержится», — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Если до первого тура Эммануэль Макрон львиную долю энергии посвящал внешней политике (в частности, урегулированию на Украине), а Марин Ле Пен концентрировалась на социальных вопросах, то после него их риторики поменялись местами.

«Что касается Макрона, то даже при всей важности Украины для французов приоритетом остаются внутренние проблемы. Чрезмерная же фиксация на внешнеполитической повестке может сыграть против Макрона», — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

На этом фоне внешнеполитическую повестку перехватила Марин Ле Пен — за последнюю неделю она сделала ряд заявлений, которые прямо противоположны взглядам Эммануэля Макрона и дают ее критикам основания для того, чтобы упрекнуть политика в ее пророссийских взглядах.

«Своими внешнеполитическими заявлениями Ле Пен стремится привлечь на свою сторону часть консервативных избирателей — суверенистов и ярых антиамериканистов, которые видят в происходящем на Украине титаническое столкновение и хотели бы вернуться во времена, когда Франция сохраняла автономность решений в области безопасности, выйдя из военной организации НАТО», — пояснила «Известиям» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

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