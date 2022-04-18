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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 18 апреля

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В понедельник, 18 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, по области возможен небольшой дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +9…+11 градусов, ночью столбики термометров покажут +2…+4 градуса.

В Подмосковье в дневные часы будет 6–10 градусов тепла, в ночное время похолодает до нуля градусов.

Днем ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — ветер восточный и северо-восточный со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 750–751 мм ртутного столба.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода придет в столицу уже во вторник, 19 апреля. По его словам, понедельник будет переходным днем, однако метеоролог отметил, что потеплеет сразу на пять градусов.

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