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МО РФ: средства ПВО сбили два МиГ-29 ВСУ в Харьковской области

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Российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», — сказал он.

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Кроме того российскими силами около населенного пункта Преображенское в Павлоградской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 113 объектам, в том числе четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным пунктам и районам сосредоточения украинских войск.

Также Конашенков отметил, что в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожено хранилище горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Оперативно-тактической авиации уничтожили 44 военных объекта Украины: в районе Авдеевка два командных пункта, в районе Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада артиллерийско-ракетного вооружения.

Ранее в воскресенье генерал-майор заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

Накануне Конашенков рассказал об уничтожении российскими военными производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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