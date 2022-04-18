Украинские боевики в Мариуполе отвергли предложение Минобороны РФ сложить оружие

Украинские боевики на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе отвергли предложение Минобороны РФ прекратить огонь с 6:00 17 апреля и сдаться в плен. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, который передает об ожесточенных боях между подразделениями военных ДНР и России с украинской стороной и иностранными наемными.

Журналистская съемка ведется в нескольких метрах от места боестолкновения, оно проходит у завода Ильича и «Азовсталью».

«Ожесточенное сопротивление оказывают украинские силовики. За гостиницей – уже завод «Азовсталь», — рассказал корреспондент.

На территории «Азовстали» остаются заблокированными несколько тысяч военных ВСУ и националистов.

Официально отказ сложить оружие оставшимися националистами и бойцами ВСУ в Мариуполе подтвердил украинский премьер Денис Шмыгаль. 17 апреля в интервью ABC политик заверил, что военные не будут капитулировать и контроль над частью города якобы сохраняется.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ. В то же время сами националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, их положение безвыходное, они находятся на заводе практически без продуктов питания и воды.

Предложение сдаться в плен заблокированным в Мариуполе поступило ранее от Минобороны РФ. Выход из укрытий для сдачи в плен планировался до 13:00 того же дня. Об этом были извещены украинские военные и наемники после того, как их «обстреляли» листовками с подробной инструкцией, как правильно сдаваться в плен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с «Известиями» указал, что, по сути, Зеленский такими словами снимает с себя ответственность и полномочия верховного главнокомандующего, который должен отдать четкий приказ, а не перекладывать решение на плечи подчиненных. Сенатор уверен, что так не поступают ни настоящие мужчины, ни главнокомандующие, а то, что произошло, — позор для Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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