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Вучич: Запад наградит Сербию, если она введет санкции против России

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Запад серьезно давит на Сербию из-за отказа вводить антироссийские санкции. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Это неслыханный вид давления»
Председатель парламента Сербии Ивица Дачич — о неприсоединении к антироссийским санкциям, газовом сотрудничестве и европейских стремлениях

По его словам, в случае введения санкций в отношении России он мог бы получить любую награду. Сербский лидер считает, что в таком случае его начали бы называть «величайшим демократом в мире», несмотря на то, что до этого он был для Запада авторитарным и полуавтократичным.

«Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно», — сказал он в прямом эфире телеканала Pink.rs.

Вучич отметил, что Россия с 2001 года всегда оказывала поддержку Сербии. При этом он также напомнил, что Москва присоединилась к запрету полетов над Сербией с 1992 по 1996 годы.

«Но это было другое время… И я не ищу предлога, чтобы оправдать свои шаги по отношению к тем, кто нам помогал в других важных вопросах, и не забудьте, кто в 2015 году наложил вето на британскую резолюцию (о геноциде в Сребренице — Ред.) в ООН», — подытожил сербский лидер.

Ранее в этот день Вучич заверил, что Сербия продолжит традиционные дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем.

До этого, 8 апреля, он подчеркнул, что Сербия — единственная страна в Европе, которая отказалась от введения санкций в отношении РФ. В то же время он пояснил, что поддержка сербской стороной исключения России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека связана с западным давлением и шантажом.

16 марта сербский лидер заявил, что санкции против энергетического сектора бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской компании «Газпром нефть».

Ряд стран Запада ввел санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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