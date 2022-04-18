Cамый пожилой сенатор США столкнулась с критикой из-за проблем с памятью

Самый пожилой из действующих сенаторов конгресса США Дайэнн Файнстайн (демократ от штата Калифорния) сталкивается с критикой со стороны своих однопартийцев из-за проблем с памятью. Об этом в пятницу, 15 апреля, пишет The Washington Post.

Отмечается, что женщине 88 лет. Коллеги заметили, что Файнстайн может попросить их представиться несколько раз за встречу. Они предположили, что сенатор их просто не помнит.

Накануне в San Francisco Chronicle вышла статья с заголовком: «Коллеги обеспокоены тем, что Дайэнн Файнстайн теперь психически непригодна для службы, ссылаясь на недавние взаимодействия».

Несколько сенаторов США также заявили, что ее память быстро ухудшается. По их словам, она не больше не может занимать свою должность, так как ее сотрудники не выполняют большую часть работы, необходимой для почти 40 млн жителей Калифорнии.

По данным издания, еще до предыдущих выборов в конгресс Файнстайн планировала уйти со своего поста из-за давления нынешнего лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк). Уточняется, что у них было несколько серьезных разговоров, так как «казалось, [Файнстайн] забывала о них вскоре после того, как они проходили».

В The Washington Post подчеркнули, что нынешний состав сената считается самым возрастным за всю историю страны.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что 79-летний президент США Джо Байден не сразу смог найти выход в конце очередного выступления.

79-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

Так, 13 апреля Байден во время произнесения речи перепутал Украину с Китаем.

Двумя днями ранее глава Белого дома дважды оговорился, когда объявлял имя нового директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

До этого, 6 апреля, бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.