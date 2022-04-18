Прямой эфир
Экономика
Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту в банках
Экономика
Рекламным площадкам могут снизить налог на прибыль
Мир
Румыния начала обсуждать с Израилем сотрудничество в сфере энергетики
Наука
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки
Мир
Зеленский допустил десятилетнее противостояние Украины и России
Мир
Украина запросила $50 млрд у МВФ и G7
Армия
Эксперт оценил угрозы Зеленского отказаться от переговоров с Россией
Мир
Большинство судов РФ сможет заходить в порты Бельгии вопреки запрету ЕС
Общество
У застрелившего сотрудника МЧС пенсионера изымали ружье 15 лет назад
Мир
Запреты на посещение лесов ввели в ряде районов Белоруссии
Политика
Глава Калининграда прокомментировал риск появления войск НАТО у города

Актер Джош Бролин рассказал о потере роли Бэтмена

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Джош Бролин претендовал на роль Бэтмена в фильме Зака ​​Снайдера «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», однако его обошел Бен Аффлек. Об этом в субботу, 16 апреля, артист рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Пролет «Бэтмена»: новая роль Башарова и юбилей «Табакерки»
О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного

Размышляя о том, каким мог стать знаменитый супергерой в его воплощении, Бролин отметил, что у него, вероятно, получился бы «более старый и более хриплый» Бэтмен. Также актер добавил, что подумывает снова побороться за роль, когда ему стукнет 80 лет.

По словам Бролина, он был действительно заинтересован в проекте, но у режиссера сложилось иное представление о будущей картине.

В результате защитника Готэма сыграл Бен Аффлек, а его соперник все-таки стал звездой супергеройского кино, появившись в нескольких фильмах студии Marvel.

Зрители могли видеть Джоша Бролина в роли главного антагониста последних частей «Мстителей» Таноса, а также в роли Кейбла из второго «Дэдпула».

12 августа 2019 года, благодаря роли Таноса, актер стал победителем премии Teen Choice Awards в номинации «Лучший злодей».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022