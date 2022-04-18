Актер Джош Бролин рассказал о потере роли Бэтмена

Американский актер Джош Бролин претендовал на роль Бэтмена в фильме Зака ​​Снайдера «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», однако его обошел Бен Аффлек. Об этом в субботу, 16 апреля, артист рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Размышляя о том, каким мог стать знаменитый супергерой в его воплощении, Бролин отметил, что у него, вероятно, получился бы «более старый и более хриплый» Бэтмен. Также актер добавил, что подумывает снова побороться за роль, когда ему стукнет 80 лет.

По словам Бролина, он был действительно заинтересован в проекте, но у режиссера сложилось иное представление о будущей картине.

В результате защитника Готэма сыграл Бен Аффлек, а его соперник все-таки стал звездой супергеройского кино, появившись в нескольких фильмах студии Marvel.

Зрители могли видеть Джоша Бролина в роли главного антагониста последних частей «Мстителей» Таноса, а также в роли Кейбла из второго «Дэдпула».

12 августа 2019 года, благодаря роли Таноса, актер стал победителем премии Teen Choice Awards в номинации «Лучший злодей».