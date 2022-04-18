Принц Гарри и Меган Маркл наняли бывшего телохранителя Обамы

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл наняли для защиты Кристофера Санчеса — бывшего телохранителя экс-президента США Барака Обамы. Об этом 17 апреля сообщила британская газета The Sun.

Ранее Гарри заявлял, что не может поехать в Великобританию из соображений безопасности. Отмечалось, что он и его супруга Меган Маркл подали иск в суд с целью оспорить решение главы британского МВД Прити Пател о запрете принцу самостоятельно оплачивать полицейскую охрану на период пребывания в стране.

Новый телохранитель уже сопровождает чету во время «Игр непобежденных» — спортивного мероприятия с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами, на которое приехали супруги.

Охранник был впервые замечен, когда 37-летний Гарри принял участие в Land Rover Challenge на мероприятии в Гааге, Голландия, в субботу, 17 апреля. Затем он присоединился к герцогине, когда она ехала на электрическом гольф-багги во время «Игр».

Бывший агент Секретной службы Санчес провел в общей сложности пять лет, защищая президентов — половину времени экс-лидера США Джорджа Буша — младшего, а затем тот же период для Обамы. Он является директором по профессиональной защите и расследованиям в Техасе.

14 апреля сообщалось, что Принц Гарри и Маркл по пути в Гаагу на «Игры непобежденных» встретились с королевой Великобритании Елизаветой II впервые с тех пор, как два года назад дали скандальное интервью о расизме в королевской семье. Принц Гарри уже приезжал в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа в 2021 году. Но тогда он был на них без своей жены. В рамках визита в четверг супруги также пообщались с отцом принца Гарри, наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.

В марте 2020 года Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.