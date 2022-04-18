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Испытания «коктейля из антител» от COVID-19 стартуют 18 апреля

Гинцбург: испытания «коктейля из антител» от COVID-19 стартуют в понедельник
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Перовая фаза испытаний «коктейля из антител», препарата на основе моноклональных антител, от COVID-19 начнется в понедельник, 18 апреля. Об этом сообщил директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам», — приводит его слова «РИА Новости».

Гинцбург отметил, что препарат первому испытуемому введут в НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге.

При этом для участия в первой фазу исследования были отобраны добровольцы, не болеющие коронавирусом.

6 марта Александр Гинцбург сообщал, что срок наблюдения за добровольцами, участвующими в первой фазе клинических испытаний препарата «Гамковимаб» против коронавируса, составит один месяц. После первого этапа эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы.

Кроме того, он рассказал, что препарат будет вводиться пациентам с помощью внутривенной капельницы, подобные препараты применяются в первые 3–4 дня после поступления больного в стационар.

5 марта в Минздраве сообщили, что препарат «Гамковимаб» предназначен для внутривенного введения и состоит из двух доз. Планируется, что в его исследованиях примет участие 101 доброволец.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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