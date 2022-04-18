Испытания «коктейля из антител» от COVID-19 стартуют 18 апреля

Перовая фаза испытаний «коктейля из антител», препарата на основе моноклональных антител, от COVID-19 начнется в понедельник, 18 апреля. Об этом сообщил директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам», — приводит его слова «РИА Новости».

Гинцбург отметил, что препарат первому испытуемому введут в НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге.

При этом для участия в первой фазу исследования были отобраны добровольцы, не болеющие коронавирусом.

6 марта Александр Гинцбург сообщал, что срок наблюдения за добровольцами, участвующими в первой фазе клинических испытаний препарата «Гамковимаб» против коронавируса, составит один месяц. После первого этапа эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы.

Кроме того, он рассказал, что препарат будет вводиться пациентам с помощью внутривенной капельницы, подобные препараты применяются в первые 3–4 дня после поступления больного в стационар.

5 марта в Минздраве сообщили, что препарат «Гамковимаб» предназначен для внутривенного введения и состоит из двух доз. Планируется, что в его исследованиях примет участие 101 доброволец.

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