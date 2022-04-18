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Сербия объединит китайские ЗРК FK-3 с российскими «Панцирями»

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Сербия на выставке новых вооружений в Белграде представит купленные у Китая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22, которые будут совмещены в национальной системе противовоздушной обороны (ПВО) с российскими комплексами «Панцирь-С1». Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил сербский президент Александр Вучич.

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«Я пригласил всех граждан Сербии 30 апреля на аэродром Батайница, чтобы они увидели наши самые мощные системы ПВО и объединенные FK-3 и «Панцири», — сказал он в эфире программы Hit tvit на телеканале Pink.

Ранее, 13 января, Вучич утверждал, что Сербия, в отличие от соседей — членов НАТО, закупает только оборонительное оружие. По его словам, страна в военном смысле остается нейтральной.

До этого, 2 декабря, глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия покупает у России новые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь».

14 ноября Вучич обратил внимание на то, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно. Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам.

Глава Сербии отметил, что армия страны сегодня намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря поддержке российского лидера.

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