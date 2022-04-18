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Два подростка погибли и еще 8 ранены при стрельбе на вечеринке в США

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В результате стрельбы на вечеринке в Питтсбурге в американском штате Пенсильвания 17 апреля двое несовершеннолетних погибли, еще по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщил канал Fox5 со ссылкой на полицию.

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По данным правоохранителей, стрельба произошла во время вечеринки в помещении, которое сдавали в краткосрочную аренду. Сообщается, что в момент инцидента на вечеринке находились до 200 человек, большинство из которых — подростки.

Отмечается, что в ходе стрельбы было произведено до 50 выстрелов непосредственно в помещении, а еще несколько раздались снаружи здания.

По данным полиции, двое пострадавших молодых людей скончались в больнице, еще восемь человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. В сообщении полиции первоначально говорилось о девяти пострадавших, но начальник полиции Питтсбурга Скотт Шуберт изменил показания позднее на пресс-конференции.

По словам властей, некоторые пострадавшие получили травмы во время попытки убежать из здания, кроме того, по крайней мере два человека получили переломы, выпрыгнув из окон.

Мэр Питтсбурга Эд Гейни в своем заявлении осудил насилие, которое он отчасти объяснил неспособностью убрать оружие с улиц и предоставить общинам адекватные ресурсы. Он сказал, что город созовет встречу с местными лидерами, чтобы получить отзывы о новом общегородском подходе к общественной безопасности.

Полицейские заявили, что на место происшествия оперативно приехали подразделения быстрого реагирования. При этом после этого прозвучали новые выстрелы. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в ресторане в американском штате Южная Каролина произошла стрельба, известно как минимум о девяти пострадавших.

Это второй на последние сутки инцидент со стрельбой в Южной Каролине. Так, 16 апреля по меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Columbiana Center в городе Колумбия. По данным полиции, после инцидента задержаны три человека.

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