Два подростка погибли и еще 8 ранены при стрельбе на вечеринке в США

В результате стрельбы на вечеринке в Питтсбурге в американском штате Пенсильвания 17 апреля двое несовершеннолетних погибли, еще по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщил канал Fox5 со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, стрельба произошла во время вечеринки в помещении, которое сдавали в краткосрочную аренду. Сообщается, что в момент инцидента на вечеринке находились до 200 человек, большинство из которых — подростки.

Отмечается, что в ходе стрельбы было произведено до 50 выстрелов непосредственно в помещении, а еще несколько раздались снаружи здания.

По данным полиции, двое пострадавших молодых людей скончались в больнице, еще восемь человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. В сообщении полиции первоначально говорилось о девяти пострадавших, но начальник полиции Питтсбурга Скотт Шуберт изменил показания позднее на пресс-конференции.

По словам властей, некоторые пострадавшие получили травмы во время попытки убежать из здания, кроме того, по крайней мере два человека получили переломы, выпрыгнув из окон.

Мэр Питтсбурга Эд Гейни в своем заявлении осудил насилие, которое он отчасти объяснил неспособностью убрать оружие с улиц и предоставить общинам адекватные ресурсы. Он сказал, что город созовет встречу с местными лидерами, чтобы получить отзывы о новом общегородском подходе к общественной безопасности.

Полицейские заявили, что на место происшествия оперативно приехали подразделения быстрого реагирования. При этом после этого прозвучали новые выстрелы. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в ресторане в американском штате Южная Каролина произошла стрельба, известно как минимум о девяти пострадавших.

Это второй на последние сутки инцидент со стрельбой в Южной Каролине. Так, 16 апреля по меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Columbiana Center в городе Колумбия. По данным полиции, после инцидента задержаны три человека.