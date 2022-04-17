Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии о якобы скором дефолте России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефолт России может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы.

Таком образом Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала экономические проблемы страны вопросом времени.

По мнению зампреда Совета безопасности России, Европа обладает не слишком устойчивой финансовой системой, кроме того, страны ЕС, сообщил политик, теряют доверие к своим руководителям.

На фоне этого европейцы «поблагодарят» власти за гиперинфляцию, «которую уже не спишешь на злобных русских», за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности, написал он.

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — предупредил замглавы Совбеза.

Ранее 17 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

13 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что отказ ряда западных государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В этих странах растут цены, инфляция зашкаливает, что стало беспрецедентным.

12 апреля финансовый аналитик Николай Подлевских заявил, что многие страны могут оказаться на грани дефолта из-за общемирового кризиса, а для некоторых он почти неизбежен. По мнению экономиста, европейские страны неизбежно столкнутся с финансовыми трудностями. Прежде всего, это произойдет в связи с вопросом экспорта энергоносителей, во многом завязанном на России.

Великобритания, как сообщается, уже приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и падением реальных доходов. Так, рост цен коснулся сырья и товаров, а также топлива и энергоносителей. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов. Уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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