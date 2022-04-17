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Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии о якобы скором дефолте России

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефолт России может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы.

Таком образом Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала экономические проблемы страны вопросом времени.

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По мнению зампреда Совета безопасности России, Европа обладает не слишком устойчивой финансовой системой, кроме того, страны ЕС, сообщил политик, теряют доверие к своим руководителям.

На фоне этого европейцы «поблагодарят» власти за гиперинфляцию, «которую уже не спишешь на злобных русских», за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности, написал он.

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — предупредил замглавы Совбеза.

Ранее 17 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

13 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что отказ ряда западных государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В этих странах растут цены, инфляция зашкаливает, что стало беспрецедентным.

12 апреля финансовый аналитик Николай Подлевских заявил, что многие страны могут оказаться на грани дефолта из-за общемирового кризиса, а для некоторых он почти неизбежен. По мнению экономиста, европейские страны неизбежно столкнутся с финансовыми трудностями. Прежде всего, это произойдет в связи с вопросом экспорта энергоносителей, во многом завязанном на России.

Великобритания, как сообщается, уже приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и падением реальных доходов. Так, рост цен коснулся сырья и товаров, а также топлива и энергоносителей. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов. Уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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