Прямой эфир

Небольшая православная церковь сгорела в Париже

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церковь Святого Серафима Саровского в 15-м округе Парижа полностью сгорела в результате пожара. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает газета Parisien.

Французские деятели культуры против новаторской реконструкции Нотр-Дама

Возгорание произошло вечером, пламя поглотило здание за несколько минут. Помимо строения, не уцелела коллекция икон. Однако огонь не затронул находящуюся вблизи мастерскую и строение XVIII века.

Пожарные эвакуировали трех священников, которые потрясены инцидентом. При этом никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Подчеркивается, что церковь была любимым местом православных парижан. Первая часовня Церкви Святого Серафима Саровского была построена еще в 1930-х годах. В 1974 году часовню перестроили из дерева, но потом церковь начала собирать пожертвования, чтобы придать зданию надлежащий вид.

Ранее, 14 апреля, министр культуры Франции Розлин Башло заявил, что после пожара собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году, на его восстановление собрано уже €830 млн.

15 апреля 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022