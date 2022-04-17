Небольшая православная церковь сгорела в Париже

Церковь Святого Серафима Саровского в 15-м округе Парижа полностью сгорела в результате пожара. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает газета Parisien.

Возгорание произошло вечером, пламя поглотило здание за несколько минут. Помимо строения, не уцелела коллекция икон. Однако огонь не затронул находящуюся вблизи мастерскую и строение XVIII века.

Пожарные эвакуировали трех священников, которые потрясены инцидентом. При этом никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Подчеркивается, что церковь была любимым местом православных парижан. Первая часовня Церкви Святого Серафима Саровского была построена еще в 1930-х годах. В 1974 году часовню перестроили из дерева, но потом церковь начала собирать пожертвования, чтобы придать зданию надлежащий вид.

Ранее, 14 апреля, министр культуры Франции Розлин Башло заявил, что после пожара собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году, на его восстановление собрано уже €830 млн.

15 апреля 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.