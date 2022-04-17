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Цены на мебель в Британии выросли из-за санкций против России

The Guardian: запрет на ввоз российской древесины вызвал рост цен на мебель в Британии
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Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании, за этим последует ухудшение кризиса в стране, пишет 17 апреля газета The Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.

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Лесной попечительский совет Британии приостановил все торговые сертификаты с Россией и Белоруссией, заблокировав все контролируемые поставки из двух стран. После этого цены на мебель выросли, поскольку производители пытаются найти альтернативные источники, отмечает издание.

Производство мебели в Великобритании, которое сосредоточено на диванах, стульях и столах, приносит экономике почти £13 млрд в год. Тем не менее, по данным британских производителей мебели, широкий спектр материалов, включая твердые породы дерева, такие как береза, бук и дуб, а также ткани, пенопласт, волокно, сталь и МДФ, выросли в цене после прекращения поставок из РФ и РБ.

Как сообщило издание, в среднем цены на мебель за короткий период выросли на 17%. А это, отмечает газета, ведет к более высокой стоимости жизни в Великобритании.

Управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт отметил, что британские производители никогда не сталкивались с подобным повышением цен на материалы.

«Наши члены ассоциации говорят, что в следующие несколько месяцев цены вырастут еще больше», — цитирует Холта газета.

До этого, в начале месяца, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву. Канцелярия премьера, в свою очередь, подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Как отметил 15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, антироссийские санкции могут ударить по самому Евросоюзу и привести к увеличению стоимости жизни. По его словам, в Европе уже наблюдается спад промышленного производства, десятки тысяч сотрудников предприятий потеряли работу.

В свою очередь, корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо 13 апреля рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов. Так, подорожали сырье и товары, а также топливо и энергоносители. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись банковского сектора, сферы высоких технологий, энергетики, а также российских бизнесменов и политиков.

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