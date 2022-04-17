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Румыния начала обсуждать с Израилем сотрудничество в сфере энергетики

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Румынское правительство рассматривает альтернативы энергоносителям из России и обсуждает этот вопрос с Израилем. Об этом заявил в воскресенье, 17 апреля, министр энергетики Румынии Вирджил Попеску в рамках своего визита в Израиль.

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«Существует большой потенциал для сотрудничества между Румынией и Израилем в области энергетики. Мы хотим встретиться с компаниями, которые готовы инвестировать в Румынию. Мы хотим поговорить о возобновляемых источниках энергии», — пояснил он в интервью с изданием The Jerusalem Post.

Попеску подчеркнул, что главная задача Румынии на ближайшее время — снизить зависимость от российского газа.

Отмечается, что договор с Израилем об импорте газа может быть выгоден не только для участников соглашения, но и для соседних стран, поскольку Румыния отвечает за газопровод в Молдову, обеспечивающий связь с большой европейской энергосистемой.

Также интерес представляют разработки израильских ученых в области возобновляемых источников энергии. В частности, они предлагают рассматривать водород в качестве «топлива будущего» и замены привычным энергоносителям. Переход на альтернативному источнику энергии привлекателен по целому ряду причин. Так, запасы водорода на Земле очень велики, а кроме того, его использование практически не наносит вреда экологии.

15 апреля, Сербия заявила о желании сократить импорт газа из РФ. Вместо этого власти страны рассчитывают с сентября 2023 года получать сжиженный природный газ (СПГ) из Греции, а природный газ — из Азербайджана.

Днем ранее президент России Владимир Путин на фоне санкций Запада поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки юга и востока и готовить для этого инфраструктуру.

По словам президента, страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности экономики ЕС. В то же время попытки Запада выдавить российских поставщиков энергоносителей приведут к негативным последствиям для мировой экономики.

В свою очередь, президент Колумбии сообщил, что их страна готова импортировать энергоресурсы в западные страны в связи со сбоями поставок, вызванными антироссийскими санкциями. Для достижения этой цели планируется увеличить добычу нефти и газа, а также водорода и угля. По словам главы государства, Колумбия располагает «одним из самых больших ресурсов в мире», однако не пользуется этим.

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