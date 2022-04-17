Минимум девять человек пострадали при стрельбе в Южной Каролине

В ресторане в американском штате Южная Каролина произошла стрельба, известно как минимум о девяти пострадавших. Об этом 17 апреля сообщило издание ABC News.

Инцидент произошел в воскресное утро. Все обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Правоохранительные органы ведут расследование.

Это второй за последние стуки инцидент со стрельбой в Южной Каролине.

Так, 16 апреля по меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Columbiana Center в городе Колумбия.

По информации главы городского полицейского управления Уильяма Холбрука, из общего числа пострадавших 10 человек получили огнестрельные ранения: восемь раненых были доставлены в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии, шесть человек — в стабильном.

По данным полиции, после инцидента задержаны три человека.