МО РФ рассказало о подвигах российских военных во время спецоперации

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 18 апреля, рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили смелость и решительность старшего водителя автомобильного батальона, сержанта Евгения Комарова. Он выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских националистов. Приближаясь к полю боя, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника.

Несмотря на осколочные ранения и продолжающийся обстрел, Евгений сумел вывести загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону. Профессиональные действия Комарова позволили подразделениям российских войск вовремя получить боеприпасы и продолжить наступление.

Также в Минобороны рассказали о мужественных и героических действиях командира танковой роты, старшего лейтенанта Вадима Гаврикова. Танковая рота под его командованием выполняла боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от националистических формирований. Он сумел прорвать оборонительный рубеж, а также уничтожил четыре танка и до 20 украинских боевиков.

Кроме того, ротой были уничтожены две долговременные огневые точки противника, а также несколько расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin. Окруженные российскими военнослужащими националисты, не желая сдаваться в плен, предприняли отчаянную попытку выйти из окружения. Вадим Гавриков, умело управляя действиями подчиненных, сломил натиск противника, уничтожил три боевые машины и до 20 националистов. Его действия создали условия для освобождения населенного пункта от украинских радикалов.

По данным Министерства обороны, командир расчета гаубичного артиллерийского взвода, сержант Николай Михайлов обнаружил тщательно подготовленную огневую позицию националистов, вооруженных противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), гранатометами и стрелковым оружием. Мгновенно оценив ситуацию, он принял решение уничтожить позицию радикалов прямой наводкой. Внезапно открытый огонь по боевикам спровоцировал возгорание, которое привело к подрыву находящегося на огневой позиции боекомплекта. В результате взрыва были уничтожены две огневые точки ПТУР и более 20 националистов. Отмечается, что противнику был нанесен значительный урон.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также генерал-майор заявил, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он подчеркнул, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

По данным ведомства на 17 апреля, с начала спецоперации уничтожено 136 самолетов, 471 беспилотник, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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