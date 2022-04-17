Рогозин предрек проблемы в Европе из-за санкций против «Роскосмоса»

Европа в итоге больше пострадает от инициированных ею санкций против «Роскосмоса». Об этом 17 апреля в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

«В той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию или нейтральную. Когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях», — сказал он.

По словам Рогозина, чиновники, объявляющие санкции, на самом деле к космосу не имеют никакого отношения. Он также отметил, что знает европейских профессионалов, понимающих, что такой разрыв связей с российской госкоропорацией — безумие.

«Знаю таких людей и в Европе. Они считают, что все, что происходит — ужасно, потому что это разрушает их собственные планы, надежды и мечты. Они понимают, что это непростительные действия бюрократов», — подчеркнул он.

11 апреля Рогозин сообщил, что через 15–20 лет политика США в отношении партнеров в космической сфере может измениться к лучшему и тогда плодотворное сотрудничество вновь станет возможным.

13 апреля Европейское космическое агентство объявило о прекращении сотрудничества с РФ по российским лунным программам.

Да этого, 4 апреля, глава госкорпорации заявил, что «Роскосмос» не будет продолжать совместную работу с государствами, руководство которых осуществляет военную поддержку Украины. Свою позицию он озвучил в ответ на заявление главы «Росатома» Алексея Лихачева о продолжении всех международных проектов.

2 апреля Рогозин прокомментировал переговоры с NASA и другими партнерами по вопросу отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. По его словам, агентства сообщили, поддерживают сотрудничество на МКС, однако не готовы пересмотреть ограничительные меры.

24 марта Рогозин предположил, что с конца 2023 года РФ получит полную независимость в доступе в космос. По его словам, с космодрома Восточный Россия сможет запускать ракеты всех классов.

19 марта глава «Роскосмоса» отметил, что США в рамках санкций рассматривают вопрос об отключении России от GPS. Но позже он уточнил, что технически это выполнить достаточно сложно.

Запад начал вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В середине февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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