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Средства ПВО России сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области Украины. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», — сказал он.

Также российскими силами около населенного пункта Преображенское в Павлоградской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 113 объектам.

Как отмечает «Газета.Ru», всего с начала проведения специальной военной операции, в частности, ликвидированы 136 самолетов, 471 дрон, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин вооруженных сил Украины.

Накануне Конашенков рассказал, как российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет. По его словам, борт должен был доставить крупную партию поставленного Киеву западными странами вооружения.

16 апреля генерал заявил, что безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составили 23 367 человек.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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