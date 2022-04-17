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Украинские боевики в Мариуполе отказались сложить оружие после предложения Минобороны

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Украинские боевики в Мариуполе отказались сложить оружие. Таким образом, они отвергли предложение Минобороны РФ прекратить огонь с 6:00 17 апреля, сообщил корреспондент «Известий».

В настоящее время боестолкновения идут у двух заводов Мариуполя. Это завод Ильича и «Азовсталь».

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Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, на территории «Азовстали» заблокировано несколько тысяч военных ВСУ и националистов. Журналисты находятся в укрытии.

«Ожесточенное сопротивление оказывают украинские силовики. За гостиницей — уже завод «Азовсталь», — рассказал корреспондент.

Благодаря успешным действиям российских военных в Киевской и Черниговской областях усиление украинской военной группировки в Мариуполе удалось не допустить. Также позиции ВСУ ослаблены и в других городах, где идут бои за освобождение Донбасса.

Официально отказ сложить оружие оставшимися националистами и бойцами ВСУ в Мариуполе подтвердил украинский премьер Денис Шмыгаль. 17 апреля политик заверил, что военные не будут капитулировать и контроль над частью города якобы сохраняется.

По факту же, как отмечали ранее в воскресенье в Минобороны РФ, украинские формирования блокированы на заводе и находятся в безвыходном положении. Отмечалось, что националисты получили из Киева приказ не допустить новой массовой сдачи в плен военнослужащих и желающих сложить оружие расстреливать.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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