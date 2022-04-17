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Минобороны сообщило об освобождении заложников в мечети в Мариуполе

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Российские военные провели операцию по освобождению заложников, которые удерживались националистами в мечети в Мариуполе. Об этом в воскресенье, 17 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — сказал Конашенков.

По данным ведомства, в результате операции были уничтожены 29 боевиков, в том числе иностранные наемники. Заложники, граждане одной из стран СНГ, были выведены в безопасное место.

Украинской группировке на территории металлургического комбината «Азовсталь» предложено добровольно сложить оружие и сдаться, но киевский режим, по данным радиоперехвата Минобороны, запретил вести переговоры о сдаче в плен и отдал приказ расстреливать всех желающих сложить оружие. Сейчас в окружении находится около 400 иностранных наемников, большинство из них — граждане европейских стран, присутствуют граждане Канады.

16 апреля Конашенков рассказал, что в ходе операции по освобождению Мариуполя сдались в плен уже 1464 украинских военнослужащих. По его словам, городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азова», наемников и ВСУ. Некоторые силы ВСУ заблокированы на территории металлургического предприятия «Азовсталь».

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Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

На Украину, согласно информации Минобороны, привлечено 6824 иностранных наемника из 63 государств: Польша — 1717 человек, около 1,5 тыс. из США, Канады и Румынии, Великобритания и Грузия — до 300 человек из каждой из подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики — 193 человека.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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