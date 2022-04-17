Украинские СМИ узнали, где находится Медведчук

Задержанный на Украине народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук находится в СИЗО под усиленной охраной. Об этом сообщают 17 апреля Украинские новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В каком именно изоляторе Медведчук, не указывается.

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CBS заявил, что не исключает политического решения по Медведчуку. По его словам, нардеп, как гражданин Украины, сможет воспользоваться всеми процедурными правами.

«Его будущее будет определяться, с одной стороны, в рамках юридического процесса, с другой стороны, в рамках политического процесса. Мы не исключаем никаких политических вариантов. Но прежде всего он понесет ответственность за преступления, которые он совершил против Украины», — сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос о том, что предполагает политический вариант решения ситуации с Медведчуком, Кулеба напомнил о предложении обменять Медведчука.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию похожего на него мужчины в наручниках. Позже украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

В Госдуме РФ раскритиковали такое предложение. Так, первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что власти Украины занимаются торговлей собственными гражданами.

Комментируя предложение об обмене, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином России и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

Супруга политика Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами соответствующего согласия. До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.