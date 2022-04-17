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Глава МИД Украины допустил политическое решение по Медведчуку

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Украинские власти не исключают принятия решения на политическом уровне по делу депутата Верховной рады и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, 17 апреля, в интервью американской телекомпании CBS.

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«Он — гражданин Украины, поэтому он будет пользоваться всеми процессуальными правами, потому что мы — страна верховенства права. Его будущее будет решаться в рамках, с одной стороны, юридического процесса, а с другой стороны, политического процесса. Мы не исключаем никаких политических решений», — сказал он, отвечая на вопрос, что украинские власти намерены делать с депутатом.

Кулебу попросили пояснить, что именно он подразумевает под политическими решениями.

«Когда я упомянул политические решения, вы знаете, пресс-секретарь президента (России Владимира) Путина (Дмитрий) Песков сказал, что Россия не заинтересована в обмене Медведчука. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заявил он.

Однако стоит отметить, что представитель Кремля никогда не делал подобных заявлений, а указывал, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнял, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В то же время Кулеба не ответил на вопрос журналиста, помогала ли Киеву в задержании Медведчука американская разведка и как именно он замешан в конфликте.

16 апреля жена депутата Оксана Марченко обратилась с просьбой о помощи к Путину. Ранее в тот же день она призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа. В то же время она попросила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа. По ее мнению, Медведчук задержан исключительно из политических соображений и содержится в нечеловеческих условиях.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на депутата мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

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