Зеленский допустил десятилетнее противостояние Украины и России

Украина способна сражаться с Российской Федерацией «и 10 лет». Об этом в воскресенье, 17 апреля, в интервью СNN заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути...Мы не можем отдать нашу территорию, но если мы должны найти какой-то диалог с Россией, если они способны на него, то мы готовы», — сказал Зеленский, комментируя ход переговоров с Москвой.

По его словам, переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума» и чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

При этом он призвал Запад нарастить поставки вооружения Киеву.

Накануне Зеленский сообщил, что Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в Североатлантический альянс и вопрос статуса Крыма только после прекращения российской спецоперации.

По словам президента Украины, стороны расходятся в понимании шагов к обсуждению определенных вопросов. Москва в первую очередь хочет добиться принятия нейтрального статуса территорий, а затем будет отводить войска. Позиция Украины же диаметральная, добавил он.

7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от озвученных на переговорах в Стамбуле предложений. В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, а Россия считает этот замысел неприемлемым.

Во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта прошли переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов. Как 30 марта рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, в ходе переговоров украинская делегация передала зафиксированные принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Киев готов отказаться от владения, приобретения и разработки различных видов оружия массового поражения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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